Ярмоленко забил во втором кряду матче за "Вест Хэм" в чемпионате Англии
28 сентября, 2019, 17:17
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" в ворота "Борнмута" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 7-го тура чемпионата Англии Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" на игру с "Борнмутом". Украинец отличился голом на 10-й минуте.
Во встрече продолжается первый тайм.
- Напомним, 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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