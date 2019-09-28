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Espreso.tvСпортЯрмоленко забил во втором кряду матче за "Вест Хэм" в чемпионате Англии

Ярмоленко забил во втором кряду матче за "Вест Хэм" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" в ворота "Борнмута" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 7-го тура чемпионата Англии Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" на игру с "Борнмутом". Украинец отличился голом на 10-й минуте.

Во встрече продолжается первый тайм.

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