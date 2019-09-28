В Сумах произошел взрыв на заводе: пострадали 8-10 человек

28 сентября, 2019, 13:11

В субботу, 28 сентября 2019 года, в Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для ПЭТ-бутылок

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН .

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание.

Есть данные, что пострадали 10 человек.

На месте работают спасатели.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС в Сумской области сообщила, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали 8 человек.

"Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО" Гуала Кложерс Украина ", в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением. В результате взрыва, по предварительным данным, травмированы 8 человек. Об 11.17 пожар локализован на площади 50 м. Кв., 11.55 - ликвидирован. К тушению огня привлекались 18 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС ", - отмечают спасатели.