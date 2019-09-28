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Espreso.tvКриминалВ Киеве такси протаранило мотороллер службы доставки, курьер с многочисленными травмами в больнице

В Киеве такси протаранило мотороллер службы доставки, курьер с многочисленными травмами в больнице

В Святошинском районе столицы в результате столкновения с автомобилем такси курьер службы доставки с многочисленными травмами попал в больницу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Святошинском районе Киева возле станции метро "Нивки" водитель автомобиля такси Nissan Leaf, поворачивая налево, по неизвестным причинам не пропустил мотороллер службы доставки, который двигался навстречу, и протаранил его.

В результате столкновения водитель мотороллера получил черепно-мозговую травму, перелом костей нижней конечности, перелом костей верхней конечности и был госпитализирован врачами "скорой". Обстоятельства аварии выясняет следственная группа.

 

 

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