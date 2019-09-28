В Черновцах родились уникальные сиамские близнецы

28 сентября, 2019, 12:12

В Черновцах в ночь на 28 сентября 2019 года в роддоме №2 родились сиамские близнецы. У девочек одно тело, но две головы

Об этом сообщил главный врач медучреждения Альберт Курицын, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

По его словам, роженица является жителем Черновицкой области.

"Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно. Вместе с тем, женщина по собственным убеждениям свое время отказалась от прерывания беременности", - сообщил Курицын, добавив, что у женщины эти роды были первыми.

Медик отметил, что роженица готовилась к родам в Киеве.

"Однако в связи с тем, что роды начались преждевременно - в 33 недели - роды пришлось принимать в нашем роддоме", - сказал главврач.

Курицын добавил, что этот случай действительно редкий, ведь последний раз в Украине фиксировали рождения сиамских близнецов в 2012 году.

"Мы с таким случаем не встречались, хотя давно работаем. Вместе с тем, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - сказал Курицын.