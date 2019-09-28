В Атлантическом океане во время шторма пропало судно с украинцами на борту

28 сентября, 2019, 17:37

В результате шторма в Атлантическом океане в районе Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины

Об этом заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает "Укринформ".

"В Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники, в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - рассказал Кирилич.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.

"Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - добавил Кирилич.