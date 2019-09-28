Умер режиссер Марк Захаров
Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, передает "Интерфакс-Украина" .
"После продолжительной болезни от нас ушел Марк Анатольевич", - заявил Варшавер. Он уточнил, что о месте и времени прощания с режиссером будет известно позже.
20 августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из московских больниц. Позже его выписали из больницы.
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Он сделал почти 50 театральных постановок.
Захаров был также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии к более 10 кинофильмам.
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
Читайте также
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-