Умер режиссер Марк Захаров

28 сентября, 2019, 15:12

После продолжительной болезни на 86-м году жизни в Москве скончался известный российский режиссер Марк Захаров

Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, передает "Интерфакс-Украина" .

"После продолжительной болезни от нас ушел Марк Анатольевич", - заявил Варшавер. Он уточнил, что о месте и времени прощания с режиссером будет известно позже.

20 августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из московских больниц. Позже его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Он сделал почти 50 театральных постановок.

Захаров был также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии к более 10 кинофильмам.