С затонувшего в Атлантическом океане судна спаслись двое украинцев

28 сентября, 2019, 19:22

С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спаслись трое членов экипажа, среди них - двое украинцев

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в twitter.

"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Двое из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.

По информации судовладельца, трех членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается. - Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 28, 2019