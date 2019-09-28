С затонувшего в Атлантическом океане судна спаслись двое украинцев
28 сентября, 2019, 19:22
С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спаслись трое членов экипажа, среди них - двое украинцев
Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в twitter.
"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Двое из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.
По информации судовладельца, трех членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается.- Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 28, 2019
- Напомним, 28 сентября стало известно, что в результате шторма в Атлантическом океане в районе Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины.
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