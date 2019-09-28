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Espreso.tvОбществоС затонувшего в Атлантическом океане судна спаслись двое украинцев

С затонувшего в Атлантическом океане судна спаслись двое украинцев


фото: bourbonoffshore.com
С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спаслись трое членов экипажа, среди них - двое украинцев

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в twitter.

"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Двое из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.

  • Напомним, 28 сентября стало известно, что в результате шторма в Атлантическом океане в районе Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины.
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