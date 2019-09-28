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Espreso.tvОбщество"Валерия не сломается". Порошенко с женой навестил Гонтареву на лечении в Лондоне

"Валерия не сломается". Порошенко с женой навестил Гонтареву на лечении в Лондоне

Пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили ексголову Национального банка Украины Валерий Гонтареву, которую месяц назад сбил автомобиль в Лондоне, и подарили ей футболки с бодрящим забавным принтом

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Telegram, выложив фото с Гонтаревой и футболками, на которых изображена сама экс-глава НБУ в образе балерины с загипсованной ногой, но с саблями в руках, передает Еспресо.TV.

"С Мариной посетили Валерию, чтобы перевести ей слова поддержки от многих украинцев. Спасибо Юрию Журавлю (украинский певец, художник, общественный деятель и автор принта на футболке для Гонтаревой, - ред.) за футболку, которой Валерия очень обрадовалась", - написал Порошенко.

Он отметил, что Гонтарева не только сильный менеджер, но и сильная личность, и никто не в состоянии ее сломать.

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается!" - подчеркнул Порошенко.

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