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Espreso.tvОбщество"С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее", - Порошенко об отставке Волкера

"С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее", - Порошенко об отставке Волкера

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США ", - отметил Порошенко.

По словам политика, Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, "который не просто будет превзойти любом преемнику".

"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - подытожил Порошенко.

  • Напомним, по данным CNN, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер подал в отставку .
  • Предварительной причиной названо его участие в так называемом телефонном скандале, который возник после того как было обнародовано расшифровку беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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