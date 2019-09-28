"С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее", - Порошенко об отставке Волкера

28 сентября, 2019, 10:10

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США ", - отметил Порошенко.

По словам политика, Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, "который не просто будет превзойти любом преемнику".

"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - подытожил Порошенко.