"Ливерпуль" продлил невероятную победную серию в чемпионате Англии
28 сентября, 2019, 16:22
В 7-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Шеффилд Юнайтед" и продолжает идти в турнире без потерь
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ливерпуль" открыл счет в матче на 70-й минуте. Отмечался Жоржиньо Вейналдум.
"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" 1: 0, одержал седьмую подряд победу в чемпионате Англии и набрал 21 очко. Ближайшего конкурента - "Манчестер Сити" - команда Юргена Клоппа опережает на 8 пунктов.
"Шеффилд Юнайтед" с 8 баллами занимает 10-ю позицию.
Чемпионат Англии
7-й тур
28 сентября
"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" 0: 1
Гол: Вейналдум, 70
- Напомним, 22 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Челси" .
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