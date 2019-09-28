 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" продлил невероятную победную серию в чемпионате Англии

"Ливерпуль" продлил невероятную победную серию в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 7-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Шеффилд Юнайтед" и продолжает идти в турнире без потерь

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" открыл счет в матче на 70-й минуте. Отмечался Жоржиньо Вейналдум.

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" 1: 0, одержал седьмую подряд победу в чемпионате Англии и набрал 21 очко. Ближайшего конкурента - "Манчестер Сити" - команда Юргена Клоппа опережает на 8 пунктов.

"Шеффилд Юнайтед" с 8 баллами занимает 10-ю позицию.

Чемпионат Англии

7-й тур

28 сентября

"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" 0: 1

Гол: Вейналдум, 70

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать