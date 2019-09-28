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Espreso.tvОбщество"Чтобы усложнить власти капитуляцию перед Москвой". На Покров националисты соберутся возле офиса Зеленского

"Чтобы усложнить власти капитуляцию перед Москвой". На Покров националисты соберутся возле офиса Зеленского

Дмитрий Корчинский
фото: Facebook
Общественный и политический деятель, православный философ Дмитрий Корчинский обратился к украинским национал-патриотическим организациям с призывом не "просто походить с факелами по Крещатику", а начать "давление на власть", чтобы усложнить "капитуляцию перед Москвой"

Об этом он сообщил у себя на Telegram , передает Еспресо.TV .

"Если 14 октября националисты, как всегда соберутся и просто походят с факелами по Крещатику, а не по Банковой, мы - телезрители - в них окончательно разочаруемся. 14 октября должен стать началом не симулятивной акции давления на власть, чтобы усложнить власти капитуляцию перед Москвой ", - отметил он.

Начало - в 16:00.

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К президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим центральным органам власти будут выдвинуты следующие требования:

1. Прекращение переговоров с врагом  во всех форматах, кроме переговоров по обмену пленными.

2. Возвращение ВСУ на позиции до "разведения".

3. Ликвидация промосковских СМИ.

4. Аресты антиукраинских политиков и пропагандистов.

5. Прекращение дипломатических отношений с агрессором.

6. Прекращение закупок угля в агрессора и на оккупированных территориях.

7. Полная блокада оккупированных территорий.

8. Прекращение поставок оккупированных территорий водой, электроэнергией, деньгами.

По словам Корчинского, это прозицию уже поддержало межконфессиональное объединение христианско-патриотических организаций "Еклезия", куда входят сообщества "Традиция и порядок", "Неизвестный патриот", "катехона", "Братство", "капелланская межконфессиональная церковь", "Орден ".

 
  • Напомним, с подобными требованиями на столичной улице Банковой подобные акции уже проходили в июне и сентябре .
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