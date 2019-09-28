"Чтобы усложнить власти капитуляцию перед Москвой". На Покров националисты соберутся возле офиса Зеленского
Об этом он сообщил у себя на Telegram , передает Еспресо.TV .
"Если 14 октября националисты, как всегда соберутся и просто походят с факелами по Крещатику, а не по Банковой, мы - телезрители - в них окончательно разочаруемся. 14 октября должен стать началом не симулятивной акции давления на власть, чтобы усложнить власти капитуляцию перед Москвой ", - отметил он.
Начало - в 16:00.
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К президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим центральным органам власти будут выдвинуты следующие требования:
1. Прекращение переговоров с врагом во всех форматах, кроме переговоров по обмену пленными.
2. Возвращение ВСУ на позиции до "разведения".
3. Ликвидация промосковских СМИ.
4. Аресты антиукраинских политиков и пропагандистов.
5. Прекращение дипломатических отношений с агрессором.
6. Прекращение закупок угля в агрессора и на оккупированных территориях.
7. Полная блокада оккупированных территорий.
8. Прекращение поставок оккупированных территорий водой, электроэнергией, деньгами.
По словам Корчинского, это прозицию уже поддержало межконфессиональное объединение христианско-патриотических организаций "Еклезия", куда входят сообщества "Традиция и порядок", "Неизвестный патриот", "катехона", "Братство", "капелланская межконфессиональная церковь", "Орден ".
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