Обвинение против Трампа будет расширено до пяти-шести пунктов, - СМИ

28 сентября, 2019, 10:52

Для демократов, которые давно готовились до того, чтобы "сбить" Трампа, история с телефонным разговором американского президента с украинским коллегой стала триггером для того, чтобы расширить кейс обвинений до пяти-шести пунктов

И если предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера было российское вмешательство в выборы в США 2016 года, то теперь демократы воспользуются случаем, чтобы начать расследование и о поведении Трампа во время вмешательства России в последнюю президентскую кампанию, об этом говорится в материалы газеты Зеркало недели , передает Еспресо .TV .

Как отмечается, существует высокая вероятность, что конгрессмены поддержат обвинения против республиканца Трампа. По крайней мере The New York Times опубликовала список конгрессменов Палаты представителей, где отметила их позицию относительно процедуры импичмента. На тот момент там насчитывалось 221 законодатель, который намерен поддержать это решение, а тех, кто готов проголосовать против или не определился, было 158 человек.

"Что касается Сената, то там, в отличие от нижней палаты, большинство у республиканцев. Маловероятно, что они проголосуют за импичмент Трампа без веских на то оснований. Но история с телефонным разговором понятна рядовому американцу, поскольку нынешний скандал касается не того, что произошло на прошлых выборах, а отражает нынешнее поведение президента. и поэтому может стоить Трампу как поддержки законодателей, так и потери голосов избирателей. Ведь давление на Зеленского по поводу скорейшего начала расследование дела о Хантере Байдене, злоупотребление властью и использования внешней политики США в личных целях в конечном итоге может подорвать и честность президентских выборов 2020 года ", - отмечается в статье.

Чем завершится скандал, пока неясно. Но если план импичмента все же провалится, то тогда республиканцы уверенно пойдут на переизбрание Трампа.