На Заболотного в Киеве перевернулось Kia
28 сентября, 2019, 08:10
В ночь с 27 на 28 сентября 2019 года в Голосеевском районе города Киева произошло дорожное происшествие с участием автомобиля Kia
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
На улице Заболотного на закруглении дороги авто выехало за пределы проезжей части и, несколько раз перевернувшись, остановилась на раздельном газоне на крыше, вверх колесами.
Врачи "скорой" оказали водителю первую помощь, однако от госпитализации мужчина отказался.
Причины аварии выясняют правоохранители.
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