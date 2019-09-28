Королевский суперспринт: определился чемпион мира в беге на 100 м

28 сентября, 2019, 22:47

Новым чемпионом мира в самой престижной дисциплине - беге на 100 м - стал американец Кристиан Коулмэн

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Американский спринтер Кристиан Коулмэн выиграл золото на дистанции 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

Впервые с 2007 года медали были разыграны без участия 11-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, который завершил карьеру после ЧМ-2017.

Знаменитый ямаец выигрывал стометровку на ЧМ-2009, ЧМ-2013 и ЧМ-2015 года, а в 2017-м стал бронзовым призером, уступив американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмену. На ЧМ-2011 Болт участвовал в финале, но был дисквалифицирован за фальстарт.

Чемпионат мира-2019

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулмэн (США) - 9,76

2. Гэтлин (США) - 9,89

3. Андре де Грасс (Канада) - 9,90

Coleman is the fastest man on Earth ..



9.76secs .... wow pic.twitter.com/eBaAiuDUdi - george addo jnr (@addojunr) September 28, 2019