Королевский суперспринт: определился чемпион мира в беге на 100 м
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Американский спринтер Кристиан Коулмэн выиграл золото на дистанции 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).
Впервые с 2007 года медали были разыграны без участия 11-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, который завершил карьеру после ЧМ-2017.
Знаменитый ямаец выигрывал стометровку на ЧМ-2009, ЧМ-2013 и ЧМ-2015 года, а в 2017-м стал бронзовым призером, уступив американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмену. На ЧМ-2011 Болт участвовал в финале, но был дисквалифицирован за фальстарт.
Чемпионат мира-2019
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулмэн (США) - 9,76
2. Гэтлин (США) - 9,89
3. Андре де Грасс (Канада) - 9,90
Coleman is the fastest man on Earth ..- george addo jnr (@addojunr) September 28, 2019
9.76secs .... wow pic.twitter.com/eBaAiuDUdi
- Напомним, 25 сентября Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартует 27 сентября в Катаре.
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