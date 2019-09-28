Годовщина трагедии в Бабьем Яру. В воскресенье в столице пройдет "Марш памяти"

28 сентября, 2019, 10:31

В честь погибших в Бабьем Яру евреев и представителей других национальностей в воскресенье, 29 сентября 2019 года, в Киеве состоится ежегодный "Марш памяти"

Об этом со ссылкой на организаторов сообщает Еспресо.TV .

Участники соберутся в 12:00 на площади перед кинотеатром "Киевская Русь" и пойдут колонной к мемориалу "Бабий Яр" (Менора), чтобы почтить память погибших и напомнить миру о том, что подобное не должно повторяться.

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В 2018 году к шествию присоединились более 300 человек: жители Киева, Житомира, Белой Церкви, представители религиозных и дипломатических организаций, работники Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", ученики еврейских и немецких школ, представители медиа и прессы, а также граждане Израиля, Голландии , Германии и США.

Справка

29-30 сентября 1941 более 33 тысяч евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру.

Всего там было казнено более 100 тыс. человек - массовые расстрелы продолжались до освобождения Киева.

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Среди погибших - деятели украинского подполья города Киева.