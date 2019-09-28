Европа выделит 900 млн евро на автодорогу Киев - Одесса
28 сентября, 2019, 13:30
Европейские банки намерены выделить Украине 900 млн евро на ремонт дороги Киев - Одесса
Об этом и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") Славомир Новак сообщил 27 сентября 2019 года в интервью ГромадськеТБ , передает Еспресо.TV .
"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками с EIB и ЕБРР - Украина получает следующие 900 млн евро на капитальный ремонт дороги Киев - Одесса и поднятия этой дороги к категории автобана", - рассказал Новак.
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На капитальный ремонт дороги понадобится 2-2 года.
Строительство начнется со следующего строительного сезона.
- Напомним, полномочия Новака заканчиваются 1 октября .
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