Этот день в истории: Щербицкого сняли с первого секретаря ЦК КПУ

28 сентября, 2019, 11:14

Щербицкий (посредине) и Горбачев во время возложения цветов к памятнику Ленину. Киев, Бессарабская площадь, сентябрь 1989 года.

28 сентября 1989 года пленум ЦК КПУ принял отставку первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, который возглавлял партию в течение 17 лет. До выхода на пенсию его подтолкнули неспособность работать в условиях динамических общественно-политических и экономических трансформаций на волне роста общественной активности

Следующим руководителем республиканской парторганизации в тот же день был избран Владимир Ивашко, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

"Его неоднократные с 1987 года прошение об отставке (предпоследний раз - в феврале 1989-го) отклонялись политбюро ЦК КПСС и Михаилом Горбачевым к подготовке замены. Он стал предпоследним руководителем из руководителей всех советских республик, который" вышел на пенсию "в годы перестройки. несмотря осторожны и сугубо деловые отношения между ними, Горбачеву был нужен опытный Щербицкий, которому удавалось контролировать республику ", - отмечает Виктор Крупина в материале, посвященном фигуре Щербицкого.

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На период его правления приходится весь набор явлений и процессов, которые сейчас обобщенно называются "застоем".

Это и русификация, и преследования дисдентив, и катастрофа на Чернобыльской АЭС.

12 февраля 1990 в Москве Владимир Щербицкий был исключен из состава политбюро ЦК КПСС, а уже через несколько дней он оказался в больнице. По официальной версии 16 февраля 1990 он умер от воспаления легких, хотя неофициальные свидетельства указывают на самоубийство. Похоронен Владимир Щербицкий на Байковом кладбище в Киеве.

Другие важные события этого дня:

28 сентября 935 года - группа заговорщиков во главе с родным братом убила богемского князя Вацлава из рода Пржемысловичей. Ему наследовал Болеслав Грозный, при правлении которого Чехия расширила свои владения, остановила венгерское нашествие и распространился культ Вацлава Святого как заместителя Чешского государства.

28 сентября 1066 года - в Певенси, на юго-восточном побережье Англии, во главе семитысячному Норман-французского войска высадился герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель. В октябре в битве у Гастингса он разбил войска короля Гарольда II и в декабре получил корону англосаксонских королей. Поэтому 28 сентября был принято считать началом нормандского завоевания Англии.

28 сентября 1773 - на Урале и в Поволжье началось восстание под руководством донского казака Емельяна Пугачева. В этот день он издал манифест от имени русского царя Петра III, которому якобы удалось избежать смерти, которым наделял "казаков, калмыков и татар" землей, провиантом и оружием.