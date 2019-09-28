Экс-генпрокурор Шокин заявил, что Байден давил на украинскую власть

28 сентября, 2019, 18:23

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден давил на украинскую власть

Об этом сообщает Kyivpost.

Виктор Шокин дал показания австрийскому суду по делу Дмитрия Фирташа. Он утверждает, что экс-вице-президент США Джо Байден давил на Петра Порошенко с целью заблокировать возвращение Дмитрия Фирташа в Украину в 2015 году.

Копия документа с показаниями Шокина была опубликована 26 сентября в США Джоном Соломоном, автором издания The Hill, который был одним из авторов, которые распространяли компромат о Джо Байдене и его сыне, а также утверждали, что украинские чиновники вмешивались в президентские выборы 2016 года в США .

"Меня выгнали, так как я проводил широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings", - заявил Шокин в письменных показаниях.

По его словам, тогдашний президент Украины Петр Порошенко несколько раз просил его прекратить расследование по делу Burisma, но он отказался. Затем Порошенко якобы требовал у Шокина подать в отставку, потому что Байден пригрозил заблокировать $1 млрд помощи для Украины, пока его не освободят от должности генпрокурора.

Шокин утверждает, что это был не единственный случай, когда Байден влиял на Порошенко и украинскую власть. По словам экс-генпрокурора, Байден давил на Администрацию президента, чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину в декабре 2015 года.

Согласно показаниям Шокина, украинские чиновники под мощным давлением Байдена сделали все, чтобы Фирташ не вернулся в Украину.

"Я бы никогда не допустил, чтобы Генеральная прокуратура использовалась в политических целях для необоснованного уголовного преследования лица при отсутствии достаточных доказательств того, что такие преступления были совершены", - сказал Шокин.