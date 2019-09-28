Данилюк уволился в связи с противостоянием вокруг ПриватБанка и может стать послом в Британии, - Березовец
Об этом у себя на Telegram написал политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.
Политик, напомним, выступал за то, чтобы ПриватБанк оставался в государственной собственности.
Что касается его дальнейшей карьеры, то как считает Березовец, Данилюк вскоре будет назначен послом от Украины, но не в Соединенных Штатах, как некоторые заявляет, а в Великобритании.
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"Понятно, что будучи связан со многими зарубежными элитами, особенно с демократами в США, Данилюк чувствует себя как на раскаленной сковородке. Вероятность его назначения на пост посла в Штаты я оцениваю как очень невысокую. Зачем Богдану враг в ключевой стране ...? как вариант, Данилюка могут отправить послом в Великобритании, отозвав оттуда Наталью Галибаренко ", - отметил эксперт.
- Напомним, 27 сентября 2019 года Данилюк официально подал в отставку.
- Секретарем СНБО он работал с 28 мая.
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