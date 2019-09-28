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Espreso.tvОбществоАмериканские демократы требуют от Белого дома документально объяснить причины задержки пособия Украине

Американские демократы требуют от Белого дома документально объяснить причины задержки пособия Украине


фото: USA Today
Конгрессмены от Демократической партии Нита Ловей и Джон Ярмут призвали Белый дом обнародовать документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа о задержке предоставления денежной помощи Украине

Председатель Комитета Конгресса США по ассигнованиям Ловей и председатель бюджетного комитета Ярмут написали об этом 27 сентября 2019 года в письме в Администрацию президента и офиса менеджмента и бюджета, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

В своем обращении конгрессмены выразили обеспокоенность тем, президент злоупотреблял своими полномочиями, временно блокируя почти 400 млн долларов, которые Конгресс выделил Украине для оборонных нужд.

Ранее в этом месяце Трамп принял решение все же разблокировать эти средства.

Законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, и почему это было сделано.

  • Ранее в ответ на вопрос журналистов о причинах задержки с выделением средств Трамп вспомнил о коррупции в Украине и подчеркнул необходимость, чтобы ЕС больше помогал Киеву.
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