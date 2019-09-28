Американские демократы требуют от Белого дома документально объяснить причины задержки пособия Украине

28 сентября, 2019, 12:36

Конгрессмены от Демократической партии Нита Ловей и Джон Ярмут призвали Белый дом обнародовать документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа о задержке предоставления денежной помощи Украине

Председатель Комитета Конгресса США по ассигнованиям Ловей и председатель бюджетного комитета Ярмут написали об этом 27 сентября 2019 года в письме в Администрацию президента и офиса менеджмента и бюджета, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

В своем обращении конгрессмены выразили обеспокоенность тем, президент злоупотреблял своими полномочиями, временно блокируя почти 400 млн долларов, которые Конгресс выделил Украине для оборонных нужд.

Ранее в этом месяце Трамп принял решение все же разблокировать эти средства.

Законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, и почему это было сделано.