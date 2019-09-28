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Espreso.tvМирАдвокат Трампа отказался свидетельствовать в Конгрессе по делу о возможном давлении на Зеленского

Адвокат Трампа отказался свидетельствовать в Конгрессе по делу о возможном давлении на Зеленского


фото: REUTERS
Адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не будет свидетельствовать в Конгрессе без консультаций с президентом США по делу о возможном давлении на Владимира Зеленского

Об этом сообщает CNN.

"В итоге, если я скажу "да", а он скажет "нет", то я не могу давать показания", - сказал Джулиани, и заявил, что он не обсуждал с Трампом возможность дачи показаний.

Он пояснил, что его работа на президента США защищается соглашением между клиентом и адвокатом. При этом на вопрос о том, не боится ли он вызова для дачи показаний Палаты представителей, Джулиани рассмеялся, заявив, что у них нет на то законных оснований.

"Я считаю это шуткой. Печальной шуткой", - сказал Джулиани и сообщил, что намерен обжаловать повестку.

Отмечается, что демократы из Палаты представителей назвали Джулиани среди тех, от кого хотели бы услышать показания по поводу возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

  • Напомним, 25 сентября после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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