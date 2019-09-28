 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил28 сентября на фронте: оккупанты 17 раз нарушили режим тишины

28 сентября на фронте: оккупанты 17 раз нарушили режим тишины


фото: glavcom.ua
28 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили 17 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Марьинки по направлению Трудовского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя по направлению Набережного - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного с направлений Пикузов и Ужовки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского с направления Голубивского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи станции Кондрашевская с направления Красного Яра - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалеку Новгородского по направлению Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого по направлению Калинового - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В течение текущих суток вследствие обстрелов потерь с нашей стороны не было.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать