28 сентября на фронте: оккупанты 17 раз нарушили режим тишины

28 сентября, 2019, 19:32

28 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили 17 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Марьинки по направлению Трудовского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя по направлению Набережного - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного с направлений Пикузов и Ужовки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского с направления Голубивского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи станции Кондрашевская с направления Красного Яра - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалеку Новгородского по направлению Железной Балки - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого по направлению Калинового - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В течение текущих суток вследствие обстрелов потерь с нашей стороны не было.