27 сентября на фронте: с российской стороны - 24 обстрела неподалеку от 14 городов и поселков, с украинской - есть погибший
Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра субботы, 28 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российско-террористические силы вели обстрелы украинских позиций вблизи 14 населенных пунктов:
Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Богдановка - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Пищевики - из гранатометов различных систем;
Марьинки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия;
Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
Новозвановки - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - отмечают в Минобороны.
С начала текущих суток, то есть уже сегодня, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня (из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия):
дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Павлополяя - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского.
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