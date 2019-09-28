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Espreso.tvОперація об'єднаних сил27 сентября на фронте: с российской стороны - 24 обстрела неподалеку от 14 городов и поселков, с украинской - есть погибший

27 сентября на фронте: с российской стороны - 24 обстрела неподалеку от 14 городов и поселков, с украинской - есть погибший

В пятницу, 27 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра субботы, 28 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-террористические силы вели обстрелы украинских позиций вблизи 14 населенных пунктов:

Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Богдановка - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Пищевики - из гранатометов различных систем;

Марьинки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия;

Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Новозвановки - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток, то есть уже сегодня, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня (из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия):

дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополяя - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского.

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