Знаменитые украинские спортсмены сыграли в гольф
27 сентября, 2019, 19:15
Знаменитые украинские спортсмены Владимир Кличко и Андрей Шевченко противостояли друг другу на турнире по гольфу
Об этом сообщает Joel Cantau y facebook.
Легендарные украинские спортсмены Владимир Кличко и Андрей Шевченко приняли участие в турнире по гольфу, в Эдинбурге. The Alfred Dunhill Links Championship славится тем, что участие в нем могут принять не только профессионалы, но и звезды других видов спорта или шоу-бизнеса.
Кроме Украинский, среди известных персоналий можно отметить легенду "Милана" Руда Гуллита и Луиша Фигу.
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