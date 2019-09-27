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Espreso.tvСпортЗнаменитые украинские спортсмены сыграли в гольф

Знаменитые украинские спортсмены сыграли в гольф


фото: facebook
Знаменитые украинские спортсмены Владимир Кличко и Андрей Шевченко противостояли друг другу на турнире по гольфу

Об этом сообщает Joel Cantau y facebook.

Легендарные украинские спортсмены Владимир Кличко и Андрей Шевченко приняли участие в турнире по гольфу, в Эдинбурге. The Alfred Dunhill Links Championship славится тем, что участие в нем могут принять не только профессионалы, но и звезды других видов спорта или шоу-бизнеса.

Кроме Украинский, среди известных персоналий можно отметить легенду "Милана" Руда Гуллита и Луиша Фигу.

 

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