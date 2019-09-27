Zara запустила в Украине онлайн-магазин

27 сентября, 2019, 13:04

Испанский производитель одежды, аксессуаров и товаров для дома Inditex запустил в Украине онлайн-магазин бренда Zara

На сайте бренда уже можно оформить заказ зарегистрированным пользователям и в гостевом режиме.

Для заказа доступны актуальные коллекции для женщин, мужчин и детей, а также линейки TRF, Scenes, Stories и другие.

Линейка Zara Home для заказа на сайте не представлена.

Забрать заказ можно бесплатно в ближайшем магазине Zara. Также есть возможность получить заказ в пункте выдачи, а еще курьерская доставка на дом - эти услуги стоят 149 гривень.

Бесплатная доставка доступна для заказа на сумму более 1999 гривен. Получить заказ после оплаты на сайте можно через четыре рабочих дня.