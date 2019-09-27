Известная украинская теннисистка прекратила сотрудничество с тренером
Об этом теннисистка сообщила в twitter.
Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 27 место в рейтинге WTA, сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Оливье Женомом.
"Сегодня я бы хотела официально объявить, что мы с тренером Оливье Женомом прекратили сотрудничества во время турнира в Осаке. Хочу поблагодарить его за работу, участие и поддержку. Желаю ему успеха в будущей деятельности", - написала 19-летняя спортсменка.
Today I would like to officially announce that my coach, Olivier Jeunehomme and myself ended our cooperation during the tournament in Osaka. I would like to thank him for his work, his involvement and support. I wish him a good luck in his future activities! #DayanaYastremska pic.twitter.com/kcf2OCV5fy- Dayana Yastremska (@D_Yastremska) 27 сентября 2019 г.
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
- 27 сентября стали известны имена соперниц Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на турнире WTA в Пекине.
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