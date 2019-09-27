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Espreso.tvСпортИзвестная украинская теннисистка прекратила сотрудничество с тренером

Известная украинская теннисистка прекратила сотрудничество с тренером


фото: Jimmie48 Photography
Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила об окончании сотрудничества с личным тренером

Об этом теннисистка сообщила в twitter.

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 27 место в рейтинге WTA, сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Оливье Женомом.

"Сегодня я бы хотела официально объявить, что мы с тренером Оливье Женомом прекратили сотрудничества во время турнира в Осаке. Хочу поблагодарить его за работу, участие и поддержку. Желаю ему успеха в будущей деятельности", - написала 19-летняя спортсменка.

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