Вице-премьер Федоров представил "государство в смартфоне" на русском языке
Об этом Михаил Федоров сказал во время презентации бренда цифрового государства, передает Еспресо.TV .
По словам вицепремьера, для него государство в смартфоне - это "когда максимальное количество украинцев имеют смартфоны и ноутбуки, имеют доступ к интернету, они понимают, как пользоваться гаджетами и они не замечают государства".
"Потому что государство превращается в удобный сервис как Uber, Airbnb. Сделал это незаметно и не чувствуешь себя несчастным", - сказал Федоров.
Он отметил, что сейчас столкновения с государством делают нас несчастными.
Согласно проведенным командой вице-премьера исследованиям среди 90 тыс. респондентов, украинцы воспринимают государство как "систему, которая не может давать качественный сервис". Люди привыкли, что они чувствуют себя униженными и тратят много времени.
"Мы первое правительство, которое является адвокатами людей", - подчеркнул Федоров.
Он убежден, что для людей сегодня государство - это стресс. А "государство в смартфоне" должно изменить эту ситуацию.
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