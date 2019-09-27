Вице-премьер Федоров представил "государство в смартфоне" на русском языке

27 сентября, 2019, 16:48

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации заявил, что новый концепт государства в смартфоне сделает взаимодействие украинский с госсервисами бесстрессовым и незаметным

Об этом Михаил Федоров сказал во время презентации бренда цифрового государства, передает Еспресо.TV .

По словам вицепремьера, для него государство в смартфоне - это "когда максимальное количество украинцев имеют смартфоны и ноутбуки, имеют доступ к интернету, они понимают, как пользоваться гаджетами и они не замечают государства".

"Потому что государство превращается в удобный сервис как Uber, Airbnb. Сделал это незаметно и не чувствуешь себя несчастным", - сказал Федоров.

Он отметил, что сейчас столкновения с государством делают нас несчастными.

Согласно проведенным командой вице-премьера исследованиям среди 90 тыс. респондентов, украинцы воспринимают государство как "систему, которая не может давать качественный сервис". Люди привыкли, что они чувствуют себя униженными и тратят много времени.

"Мы первое правительство, которое является адвокатами людей", - подчеркнул Федоров.

Он убежден, что для людей сегодня государство - это стресс. А "государство в смартфоне" должно изменить эту ситуацию.