Впервые за 11 лет после оккупации Абхазии встретились главы МИД Грузии и РФ
Об этом передает "Грузия Online" со ссылкой на МИД страны.
Во время встречи обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии
"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", - заявили в МИД Грузии.
МИД России также обнародовал информацию о встрече Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
Ранее министр иностранных дел Давида Залкалиани рассказал, что Швейцария озвучила интересное предложение, в частности о том, что со стороны Швейцарии состоится коммуникация с РФ для того, чтобы найти возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, последний раз министры иностранных дел Грузии и РФ проводили переговоры в 2008 году, после незаконной оккупации Россией грузинских территорий - Южной Осетии и Абхазии.
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