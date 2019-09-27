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Espreso.tvОбществоВпервые за 11 лет после оккупации Абхазии встретились главы МИД Грузии и РФ

Впервые за 11 лет после оккупации Абхазии встретились главы МИД Грузии и РФ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Об этом передает "Грузия Online" со ссылкой на МИД страны.

Во время встречи обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии

"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", - заявили в МИД Грузии.

МИД России также обнародовал информацию о встрече Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Ранее министр иностранных дел Давида Залкалиани рассказал, что Швейцария озвучила интересное предложение, в частности о том, что со стороны Швейцарии состоится коммуникация с РФ для того, чтобы найти возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, последний раз министры иностранных дел Грузии и РФ проводили переговоры в 2008 году, после незаконной оккупации Россией грузинских территорий - Южной Осетии и Абхазии.

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