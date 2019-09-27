Войска Асада применили химическое оружие, - Помпео

27 сентября, 2019, 08:12

США пришли к выводу, что правительство президента Башара Асада в Сирии использовало хлор в качестве химического оружия при нападении в мае в Идлибе

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада использовал хлор в качестве химического оружия 19 мая", - сказал Помпео.

Также он отметил, что некоторые из зверств режима Асада квалифицируются как военные преступления и преступления против человечества.

В мае Соединенные Штаты заявили, что получили многочисленные сообщения о возможном использовании химических веществ правительственными войсками на северо-западе Сирии. Однако тогда американские эксперты так и не пришли к однозначному выводу о том, использовалось ли химическое оружие.