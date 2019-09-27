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Espreso.tvМирВойска Асада применили химическое оружие, - Помпео

Войска Асада применили химическое оружие, - Помпео

США пришли к выводу, что правительство президента Башара Асада в Сирии использовало хлор в качестве химического оружия при нападении в мае в Идлибе

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада использовал хлор в качестве химического оружия 19 мая", - сказал Помпео.

Также он отметил, что некоторые из зверств режима Асада квалифицируются как военные преступления и преступления против человечества.

В мае Соединенные Штаты заявили, что получили многочисленные сообщения о возможном использовании химических веществ правительственными войсками на северо-западе Сирии. Однако тогда американские эксперты так и не пришли к однозначному выводу о том, использовалось ли химическое оружие.

  • Напомним, администрация Трампа дважды - в апреле 2017 года и апреле 2018 года  - отдавала приказы бомбить Сирию из-за вероятного применения химического оружия Асадом.
  • Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в апреле 2018 г. нанесли воздушные удары по мишеням с сирийским химическим оружием, после сообщений о вероятной газовой атаке в пригороде Дамаска.
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