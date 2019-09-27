В Укрзализныце посчитали, сколько денег им нужно для реализации стратегии

27 сентября, 2019, 17:14

Укрзализныця для реализации принятой стратегии своего развития нуждается в 150 млрд грн инвестиций до 2023 года

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию УХ Антон Саболевский, передает пресс-служба компании.

По его словам, больше всего Укрзализныця заинтересована в инвестициях в припортовую инфраструктуру, развитие логистических терминалов на границе с ЕС, инвестиции в подвижной состав и развитие пассажирских железнодорожных перевозок.

"Сегодня уже прорабатываются пилотные инвестиционные проекты, потенциал окупаемости которых очень высок", - сообщил Саболевский.