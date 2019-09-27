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Espreso.tvОбществоВ Укрзализныце посчитали, сколько денег им нужно для реализации стратегии

В Укрзализныце посчитали, сколько денег им нужно для реализации стратегии


фото: delo.ua
Укрзализныця для реализации принятой стратегии своего развития нуждается в 150 млрд грн инвестиций до 2023 года

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию УХ Антон Саболевский, передает пресс-служба компании.

По его словам, больше всего Укрзализныця заинтересована в инвестициях в припортовую инфраструктуру, развитие логистических терминалов на границе с ЕС, инвестиции в подвижной состав и развитие пассажирских железнодорожных перевозок.

"Сегодня уже прорабатываются пилотные инвестиционные проекты, потенциал окупаемости которых очень высок", - сообщил Саболевский.

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