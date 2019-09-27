Вице-премьер Федоров допускает легализацию криптовалюта в Украине

27 сентября, 2019, 20:56

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализовать криптовалюту

Об этом на презентации бренда "государства в смартфоне" сообщил Александр Борняков, который будет назначен одним из заместителей министра, сообщает Liga.net.

Он подчеркнул, что криптовалюта сейчас в Украине не запрещена, но и официального статуса у нее нет. Поэтому, чтобы обезопасить, например, бизнес от обысков этот статус появится в государстве.

"Легализация стала одним из пунктов плана Минцифры." Люди, которые занимаются этим (криптовалюта) должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги", - сообщили во время презентации.

Отмечается, что это надо для того, чтобы заработал майнинг и в перспективе государство могло заработать на трейдерах криптовалюті.

Главная цель легализации - переход реестров на блокчейн. "Они (реестры) должны быть защищены и определены (с помощью блокчейна)", - рассказали на презентации.