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Espreso.tvОбществоВице-премьер Федоров допускает легализацию криптовалюта в Украине

Вице-премьер Федоров допускает легализацию криптовалюта в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализовать криптовалюту
Об этом на презентации бренда "государства в смартфоне" сообщил Александр Борняков, который будет назначен одним из заместителей министра, сообщает Liga.net.
 
Он подчеркнул, что криптовалюта сейчас в Украине не запрещена, но и официального статуса у нее нет. Поэтому, чтобы обезопасить, например, бизнес от обысков этот статус появится в государстве.
 
"Легализация стала одним из пунктов плана Минцифры." Люди, которые занимаются этим (криптовалюта) должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги", - сообщили во время презентации.
 
Отмечается, что это надо для того, чтобы заработал майнинг и в перспективе государство могло заработать на  трейдерах криптовалюті.
 
Главная цель легализации - переход реестров на блокчейн. "Они (реестры) должны быть защищены и определены (с помощью блокчейна)", - рассказали на презентации.
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