 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураВ топ-5 Европы: "ГогольFest" стал победителем премии EFFE Awards

В топ-5 Европы: "ГогольFest" стал победителем премии EFFE Awards


фото: pravda.ua
Украинский мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "ГогольFest" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020, которых выбрали из 705 художественных событий

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась 26 сентября в Брюсселе.

Международное жюри во главе с сэром Джонатаном Миллсом, бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля, выбрало пять самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей из 705 участников.

"ГогольFest" - это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, а полноценное художественное движение, которое формируют различные фестивальные платформы и направления во всей стране - Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принятый в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений", - подчеркнуло международное жюри премии.

Президент фестиваля современного искусства "ГогольFest" Влад Троицкий во время получения награды сказал: "Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным".

Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival, Варшава, Польша; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Испания; Førde Traditional and World Music Festival, Форде, Норвегия и Welcome to The Village, Леуварден, Нидерланды.

"Европа для фестивалей, фестивали для Европы" (EFFE) - это подготовительная акция, инициированная Европейской ассоциацией фестивалей при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента. EFFE привлекает внимание зрителей к искусству на интерактивном сайте www.FestivalFinder.eu и награждает работу различных европейских фестивалей искусств.

"ГогольFest" - международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования (с 2007 года) "ГогольFest" посетили 575 000 зрителей, на 13 локациях в трех городах состоялись четыре тысячи событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать