В топ-5 Европы: "ГогольFest" стал победителем премии EFFE Awards

27 сентября, 2019, 11:56

Украинский мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "ГогольFest" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020, которых выбрали из 705 художественных событий

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась 26 сентября в Брюсселе.

Международное жюри во главе с сэром Джонатаном Миллсом, бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля, выбрало пять самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей из 705 участников.

"ГогольFest" - это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, а полноценное художественное движение, которое формируют различные фестивальные платформы и направления во всей стране - Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принятый в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений", - подчеркнуло международное жюри премии.

Президент фестиваля современного искусства "ГогольFest" Влад Троицкий во время получения награды сказал: "Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным".

Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival, Варшава, Польша; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Испания; Førde Traditional and World Music Festival, Форде, Норвегия и Welcome to The Village, Леуварден, Нидерланды.

"Европа для фестивалей, фестивали для Европы" (EFFE) - это подготовительная акция, инициированная Европейской ассоциацией фестивалей при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента. EFFE привлекает внимание зрителей к искусству на интерактивном сайте www.FestivalFinder.eu и награждает работу различных европейских фестивалей искусств.

"ГогольFest" - международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования (с 2007 года) "ГогольFest" посетили 575 000 зрителей, на 13 локациях в трех городах состоялись четыре тысячи событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира.