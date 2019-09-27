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Espreso.tvМирВ Сирию направляется российский корабль с вооружением

В Сирию направляется российский корабль с вооружением

Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику

Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующий кадр.

Отмечается, что российский грузовой корабль "Пижма" прошел транзитом через пролив Босфор, который соединяет Средиземное и Черное моря. Тип груза неизвестен.

Сообщается, что армия Асада готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

 

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