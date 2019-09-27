В Сирию направляется российский корабль с вооружением
27 сентября, 2019, 14:06
Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику
Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующий кадр.
Отмечается, что российский грузовой корабль "Пижма" прошел транзитом через пролив Босфор, который соединяет Средиземное и Черное моря. Тип груза неизвестен.
Сообщается, что армия Асада готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.
OFAC / SDN @USTreasury listed & Russian Ministry of Defense @mod_russia owned Oboronlogistika's Russia flag cargo vessel Pizhma transited Bosphorus towards Med en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying ISO container boxes of technical / military cargo. @ BenKendim1 pic.twitter.com/jp7bIQ2Wbx- Yörük Işık (@YorukIsik) September 26, 2019
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!