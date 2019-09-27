В столице инвесторы "замороженного" строительства ЖК "Флагман" перекрыли улицу Грушевского

27 сентября, 2019, 09:17

Улицу Грушевского по пешеходному переходу перекрыли инвесторы столичного недостроенного жилого комплекса "Флагман"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что инвесторы ЖК "Флагман" ходят по пешеходному переходу, не пропуская машины, из-за чего образовалась пробка.

Митингующие выдвигают требования к городским властям по достройке их ЖК.

Пробка образовалась на Крещатике от Бессарабской площади.

Портал о недвижимости Meget определил статус этого ЖК как замороженный. В комментариях люди жалуются, что вносили все платежи, но ЖК еще не готов.

ЖК "Флагман" расположен в Киеве, в Днепровском районе, переулок Лобачевского 7, в квартале, ограниченном ул. Пражской и Харьковским шоссе.