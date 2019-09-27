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Espreso.tvОбществоВ столице инвесторы "замороженного" строительства ЖК "Флагман" перекрыли улицу Грушевского

В столице инвесторы "замороженного" строительства ЖК "Флагман" перекрыли улицу Грушевского

Улицу Грушевского по пешеходному переходу перекрыли инвесторы столичного недостроенного жилого комплекса "Флагман"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что инвесторы ЖК "Флагман" ходят по пешеходному переходу, не пропуская машины, из-за чего образовалась пробка.

Митингующие выдвигают требования к городским властям по достройке их ЖК.

Пробка образовалась на Крещатике от Бессарабской площади.

Портал о недвижимости Meget определил статус этого ЖК как замороженный. В комментариях люди жалуются, что вносили все платежи, но ЖК еще не готов.

ЖК "Флагман" расположен в Киеве, в Днепровском районе, переулок Лобачевского 7, в квартале, ограниченном ул. Пражской и Харьковским шоссе.

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