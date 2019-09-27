В столице инвесторы "замороженного" строительства ЖК "Флагман" перекрыли улицу Грушевского
27 сентября, 2019, 09:17
Улицу Грушевского по пешеходному переходу перекрыли инвесторы столичного недостроенного жилого комплекса "Флагман"
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Отмечается, что инвесторы ЖК "Флагман" ходят по пешеходному переходу, не пропуская машины, из-за чего образовалась пробка.
Митингующие выдвигают требования к городским властям по достройке их ЖК.
Пробка образовалась на Крещатике от Бессарабской площади.
Портал о недвижимости Meget определил статус этого ЖК как замороженный. В комментариях люди жалуются, что вносили все платежи, но ЖК еще не готов.
ЖК "Флагман" расположен в Киеве, в Днепровском районе, переулок Лобачевского 7, в квартале, ограниченном ул. Пражской и Харьковским шоссе.
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