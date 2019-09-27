В ОПУ началась акция "Ночь на Банковой. Снова" с требованием расследования нападений на активистов
27 сентября, 2019, 22:56
В пятницу, 27 сентября, у Офиса президента Украины в Киеве началась акция "Ночь на Банковой. Снова", участники которой требуют решить проблему нападений на активистов, в частности, назвать заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает "Укринформ".
Акция началась в 19:30. Активисты почтили память погибших активистов, установив перед зданием ОПУ сотни свечей. Люди также выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк?"
В акции принял участие в том числе и отец убитой активистки Виктор Гандзюк.
Акция "Ночь на Банковой" происходит уже второй раз. Впервые акцию провели год назад, когда Екатерина Гандзюк еще была жива.
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