В ОПУ началась акция "Ночь на Банковой. Снова" с требованием расследования нападений на активистов

27 сентября, 2019, 22:56

В пятницу, 27 сентября, у Офиса президента Украины в Киеве началась акция "Ночь на Банковой. Снова", участники которой требуют решить проблему нападений на активистов, в частности, назвать заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает "Укринформ".

Акция началась в 19:30. Активисты почтили память погибших активистов, установив перед зданием ОПУ сотни свечей. Люди также выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк?"

В акции принял участие в том числе и отец убитой активистки Виктор Гандзюк.

Акция "Ночь на Банковой" происходит уже второй раз. Впервые акцию провели год назад, когда Екатерина Гандзюк еще была жива.