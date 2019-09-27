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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании аэропорта в Жулянах и гостиницы "Хилтон"

В Киеве сообщили о заминировании аэропорта в Жулянах и гостиницы "Хилтон"

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны) и отеля "Хилтон"

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На место происшествия выехали полицейские, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

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