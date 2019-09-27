В Харькове неизвестные "заминировали" медучреждения, ТРЦ и жилые дома

27 сентября, 2019, 22:18

В пятницу, 27 сентября, харьковская полиция получила сообщение о заминировании 51 объекта в городе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Неизвестные заявили о закладке взрывчатки в 22 торговых центрах, 8 медицинских учреждениях, а также в жилых домах.

По указанным адресам выехали следователи и взрывотехники, продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.