В Белом доме признали, что пытались скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - СМИ

27 сентября, 2019, 20:29

Администрация президента США признала, что чиновники Белого дома приказали переместить стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в систему повышенной безопасности

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, сделанное топ-чиновником Белого дома.

Источник сообщает, что перемещение стенограммы в засекреченную систему произошло по указанию адвокатов Совета национальной безопасности.

"Юристы Совета национальной безопасности указали, что классифицированный таким образом документ будет храниться надлежащим образом", - сказал топ-чиновник Белого дома.

При этом чиновники Белого дома заявляют, что поскольку стенограмма уже была засекречена, они не сделала ничего плохого, переместив ее в другую систему.

Признание перемещения стенограммы разговора Трампа и Зеленского в систему повышенной безопасности подтверждает жалобу спецслужащего о том, что содержание разговора пытались скрыть.