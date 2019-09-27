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Espreso.tvОбществоВ Белом доме признали, что пытались скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - СМИ

В Белом доме признали, что пытались скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - СМИ

Администрация президента США признала, что чиновники Белого дома приказали переместить стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в систему повышенной безопасности

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, сделанное топ-чиновником Белого дома.

Источник сообщает, что перемещение стенограммы в засекреченную систему произошло по указанию адвокатов Совета национальной безопасности.

"Юристы Совета национальной безопасности указали, что классифицированный таким образом документ будет храниться надлежащим образом", - сказал топ-чиновник Белого дома.

При этом чиновники Белого дома заявляют, что поскольку стенограмма уже была засекречена, они не сделала ничего плохого, переместив ее в другую систему.

Признание перемещения стенограммы разговора Трампа и Зеленского в систему повышенной безопасности подтверждает жалобу спецслужащего о том, что содержание разговора пытались скрыть.

  • Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера, в частности, выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
  • Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
  • Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
  • Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы в вопросе начала расследования в отношении Джо Байдена.
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