В Белом доме признали, что пытались скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, сделанное топ-чиновником Белого дома.
Источник сообщает, что перемещение стенограммы в засекреченную систему произошло по указанию адвокатов Совета национальной безопасности.
"Юристы Совета национальной безопасности указали, что классифицированный таким образом документ будет храниться надлежащим образом", - сказал топ-чиновник Белого дома.
При этом чиновники Белого дома заявляют, что поскольку стенограмма уже была засекречена, они не сделала ничего плохого, переместив ее в другую систему.
Признание перемещения стенограммы разговора Трампа и Зеленского в систему повышенной безопасности подтверждает жалобу спецслужащего о том, что содержание разговора пытались скрыть.
- Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера, в частности, выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
- Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
- Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
- Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы в вопросе начала расследования в отношении Джо Байдена.
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