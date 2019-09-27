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Espreso.tvОбществоУ меня такой полет мысли, что пока сложно быстро говорить на украинском, - вицепремьер Федоров

У меня такой полет мысли, что пока сложно быстро говорить на украинском, - вицепремьер Федоров

Во время разговора Федоров пообещал, что через год будет общаться на английском языке

Об этом вицепремьер Михаил Федоров заявил в интервью Украинской правде.

Во время разговора Федоров пообещал журналисту, что через год будет спокойно общаться на английском языке и даже давать интервью на английском. Тогда он получил вопрос о том, когда будет давать интервью на украинском.

"Я могу хорошо говорить на украинском языке. Просто пока, когда касается профессиональной сферы, мне настолько нравится то, чем я занимаюсь, у меня такой быстрый полет мысли, что мне пока сложно правильно построить структуру разговора и так быстро говорить на украинском", - сказал Федоров .

Тогда журналист напомнил Федорову, что президент Зеленский всего за несколько месяцев хорошо улучшил свой украинский язык.

"Очень прокачался. Будем", - ответил вице-премьер.

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