Трамп призвал главу комитета по разведке уйти в отставку: он исказил текст разговора с Зеленским

27 сентября, 2019, 16:58

Президент США Дональд Трамп призвал председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в "искажении" текста разговора с президентом Владимиром Зеленским

В Twitter Трамп обвинил Шиффа в том, что он оклеветал его в Конгрессе, исказив суть телефонного разговора с президентом Зеленским.

"Он якобы читал точную расшифрованную версию звонка, но он полностью изменил слова, чтобы очернить меня... Адам Шифф солгал Конгрессу и пытался обмануть американцев... Я призываю его немедленно уйти в отставку из-за этого мошенничества!", - написал Трамп.

Rep. Adam Schiff fraudulently read to Congress, with millions of people watching, a version of my conversation with the President of Ukraine that does not exist. He was supposedly reading the exact transcribed version of the call, but he completely changed the words to make it ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Ранее Шифф во время слушаний в Конгрессе заявил, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского является "наглядным доказательством" нарушения президентом США своей присяги.