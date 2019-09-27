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Espreso.tvОбществоТрамп призвал главу комитета по разведке уйти в отставку: он исказил текст разговора с Зеленским

Трамп призвал главу комитета по разведке уйти в отставку: он исказил текст разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в "искажении" текста разговора с президентом Владимиром Зеленским

В Twitter Трамп обвинил Шиффа в том, что он оклеветал его в Конгрессе, исказив суть телефонного разговора с президентом Зеленским.

"Он якобы читал точную расшифрованную версию звонка, но он полностью изменил слова, чтобы очернить меня... Адам Шифф солгал Конгрессу и пытался обмануть американцев... Я призываю его немедленно уйти в отставку из-за этого мошенничества!", - написал Трамп.

Ранее Шифф во время слушаний в Конгрессе заявил, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского является "наглядным доказательством" нарушения президентом США своей присяги.

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