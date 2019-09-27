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Espreso.tvОбществоТоп-менеджеры вывели из "Пивденкомбанка" $38 млн, которые будут возмещать из госбюджета

Топ-менеджеры вывели из "Пивденкомбанка" $38 млн, которые будут возмещать из госбюджета

СБУ разоблачила топ-менеджмент ПАО "КБ "Пивденкомбанк" на выводе из учреждения $38 млн, которые придется возмещать из Фонда гарантирования вкладов

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили, что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

После невозврата кредита из-за противоправных действий топ-менеджмента Пивденкомбанка залоговые $38 млн были списаны в пользу иностранного банка. В результате украинскому государству нанесен ущерб на указанную сумму, размер которой подтвержден выводами экспертного учреждения.

Сейчас ПАО "КБ "Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно возмещение клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.

По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

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