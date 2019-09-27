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Espreso.tvОбществоТелеканалы "1 + 1" и "2 + 2" начали вещать на линии разграничения и на границе с Крымом

Телеканалы "1 + 1" и "2 + 2" начали вещать на линии разграничения и на границе с Крымом


фото: geeksus
Группа "1 + 1 media" получила разрешение от Нацсовета на трансляцию телеканалов "1 + 1" и "2 + 2" на территории проведения Операции объединенных сил в течение 1 года

Об этом сообщила пресс-служба группы.

В "1 + 1 media" отмечают, что разрешили на временное вещание выдано сроком на один год с целью развития цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом.

По данным группы, телеканалы "1 + 1" и "2 + 2" уже начали вещание в цифровом стандарте на 57 ТВК в г.. Горняке (Донецкая обл.) И 50 ТВК в с. Чонгаре (Генический р-н Херсонской обл.).

В ближайшее время начнется вещание телеканалов "1 + 1" и "2 + 2" в цифровом стандарте на 5 ТВК в с. Широкому (Станично-Луганский р-н Луганской обл.) И телеканала "2 + 2" на 41 ТВК в с. Бахмутивци (Новоайдарский р-н Луганской обл.).

 

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