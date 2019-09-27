Сутки на Донбассе: 23 обстрела, один раненый

27 сентября, 2019, 08:37

26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.