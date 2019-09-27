Сутки на Донбассе: 23 обстрела, один раненый
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
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