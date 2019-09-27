Спецслужбовець, который пожаловался на телефонный разговор Зеленского и Трампа, оказался агентом ЦРУ, - NYT

27 сентября, 2019, 08:40

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с личностью агента, передает НВ .

Отмечается, что сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении.

Другие сведения о его личности не приводятся.

"Его жалоба подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", - пишет издание.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам людей, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".