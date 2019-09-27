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Espreso.tvОбществоСпецслужбовець, который пожаловался на телефонный разговор Зеленского и Трампа, оказался агентом ЦРУ, - NYT

Спецслужбовець, который пожаловался на телефонный разговор Зеленского и Трампа, оказался агентом ЦРУ, - NYT

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с личностью агента, передает НВ .

Отмечается, что сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении.

Другие сведения о его личности не приводятся.

"Его жалоба подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", - пишет издание.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам людей, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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