Спецслужбовець, который пожаловался на телефонный разговор Зеленского и Трампа, оказался агентом ЦРУ, - NYT
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с личностью агента, передает НВ .
Отмечается, что сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении.
Другие сведения о его личности не приводятся.
"Его жалоба подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", - пишет издание.
Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам людей, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".
- Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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