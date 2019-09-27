Скандальная жена украинского футболиста повторила трюк Ибрагимовича

27 сентября, 2019, 20:41

Скандальная жена украинского футболиста Николая Морозюка, приняла участие в Челендже от Златана Ибрагимовича

Об этом женщина сообщила в Instagram.

Ирина Морозюк - скандальная жена украинского защитника "Ризеспор" Николая Морозюка, приняла участие в челендже от известного шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Суть Matrix Challenge заключается в том, что участнику нужно удерживая мяч лицом и грудью, имитировать движение из фильма "Матрица", в котором герой Нео уклоняется от пуль.