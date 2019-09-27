Скандальная жена украинского футболиста повторила трюк Ибрагимовича
27 сентября, 2019, 20:41
Скандальная жена украинского футболиста Николая Морозюка, приняла участие в Челендже от Златана Ибрагимовича
Об этом женщина сообщила в Instagram.
Ирина Морозюк - скандальная жена украинского защитника "Ризеспор" Николая Морозюка, приняла участие в челендже от известного шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Суть Matrix Challenge заключается в том, что участнику нужно удерживая мяч лицом и грудью, имитировать движение из фильма "Матрица", в котором герой Нео уклоняется от пуль.
Многие из вас знают, что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист (после мужа) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge. Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player (after my husband) and I have to be a part of this #matrixchallenge
- 27 сентября легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в челендже ряд известных спортсменов.
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