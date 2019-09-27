СБУ схватила экс-работника МВД Украины, который был "финансистом" боевиков "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.
Он использовал ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины и проводил финансовые операции в интересах боевиков.
"Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной местности Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн грн гривень.
Значительная часть доходов от такой "деятельности" непосредственно поступала главарям "ЛНР" и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.
Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его.
Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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