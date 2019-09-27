Саудовская Аравия может стать туристической страной

27 сентября, 2019, 08:52

Ожидается, что уже в ближайшее время Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы жителям 49 стран

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что Саудовская Аравия считалась одной из стран, посещение которых для иностранцев едва ли не самое сложное.

Как правило, гражданам иностранных государств визы выдавались в случае, если речь идет о паломниках, бизнесменах или людях, которые будут работать в стране на постоянной основе.

Саудовская Аравия надеется привлечь в туристическую индустрию иностранные инвестиции и рассчитывает, что уже к 2030 году этот сектор экономики будет приносить ей до 10% ВВП.

Власти обещают, что женщины из других стран, которые будут приезжать в Саудовскую Аравию, не должны будут носить традиционную арабскую одежду, которая покрывает все тело, но все равно - их будут просить одеваться "скромно".

Также не будет никаких ограничений для женщин, которые будут посещать страну без сопровождения мужчин.