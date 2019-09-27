Самостоятельная фигура или ставленник олигархов В Конгрессе заговорили о "дилемме" Зеленского
Об этом заявила на заседании Палаты представителей США 25 сентября Марси Каптур, конгрессвумен от Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в нижней палате американского Конгресса.
Она выступила с речью, в которой на фоне "телефонного скандала" попыталась объяснить конгрессменам, почему беседы "между президентом Дональдом Трампом и недавно избранным президентом Украины Владимиром Зеленским так важны для свободы и национальной безопасности нашей страны [США]».
Каптур напомнила коллегам в Палате представителей о том, что многие десятилетия своей истории Украина была оккупирована "коммунистической Россией", что после развала СССР обрела свободу и теперь пытается ее отстоять.
"Сегодня Украина - граница столкновения за свободу и ее защиту на европейском континенте", - заявила Каптур.
При этом она подчеркнула, что Украине приходится бороться не только с внешним врагом - Россией, но и с внутренними, главным из которых Каптур назвала коррупцию.
В этом контексте она напомнила конгрессменам о роли олигарха Игоря Коломойского, его попытках повлиять на новую украинскую власть и его бизнес в США.
"Возможно, вы будете удивлены, узнав, что украинский олигарх и владелец телекомпании, которая прославила нынешнего президента Украины, является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо, - сделала акцент Марси Каптур. - Владелец состояния объемом более $1,2 млрд Игорь Коломойский является одним из самых богатых олигархов в Украине, однако "путешествует" между Украиной, Кипром, США - его сын даже играл за баскетбольную команду Кливленда".
Именно канал Коломойского, напомнила конгресвумен, поспособствовал успеху сериала "Слуга народа", сделав Зеленского теперь уже политической звездой. "Поэтому исторический вопрос заключается в том, будет ли президент Зеленский самостоятельной фигурой или ставленником олигархов. Будет ли он отстаивать свободу - и будет ли народ США и Палата, которая его представляет, защищать свободу [Украина] от ее угнетения?", - завершила свое выступление Каптур.
Ранее влиятельная газета Financial Times в своей редакционной колонке заявила, что Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или олигархов.
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