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Espreso.tvОбществоСамостоятельная фигура или ставленник олигархов В Конгрессе заговорили о "дилемме" Зеленского

Самостоятельная фигура или ставленник олигархов В Конгрессе заговорили о "дилемме" Зеленского


фото: kaptur.house.gov
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит исторический выбор - быть ставленником олигархов или действовать по своему усмотрению

Об этом заявила на заседании Палаты представителей США 25 сентября Марси Каптур, конгрессвумен от Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в нижней палате американского Конгресса.

Она выступила с речью, в которой на фоне "телефонного скандала" попыталась объяснить конгрессменам, почему беседы "между президентом Дональдом Трампом и недавно избранным президентом Украины Владимиром Зеленским так важны для свободы и национальной безопасности нашей страны [США]».

Каптур напомнила коллегам в Палате представителей о том, что многие десятилетия своей истории Украина была оккупирована "коммунистической Россией", что после развала СССР обрела свободу и теперь пытается ее отстоять.

"Сегодня Украина - граница столкновения за свободу и ее защиту на европейском континенте", - заявила Каптур.

При этом она подчеркнула, что Украине приходится бороться не только с внешним врагом - Россией, но и с внутренними, главным из которых Каптур назвала коррупцию.

В этом контексте она напомнила конгрессменам о роли олигарха Игоря Коломойского, его попытках повлиять на новую украинскую власть и его бизнес в США.

"Возможно, вы будете удивлены, узнав, что украинский олигарх и владелец телекомпании, которая прославила нынешнего президента Украины, является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо, - сделала акцент Марси Каптур. - Владелец состояния объемом более $1,2 млрд Игорь Коломойский является одним из самых богатых олигархов в Украине, однако "путешествует" между Украиной, Кипром, США - его сын даже играл за баскетбольную команду Кливленда".

Именно канал Коломойского, напомнила конгресвумен, поспособствовал успеху сериала "Слуга народа", сделав Зеленского теперь уже политической звездой. "Поэтому исторический вопрос заключается в том, будет ли президент Зеленский самостоятельной фигурой или ставленником олигархов. Будет ли он отстаивать свободу - и будет ли народ США и Палата, которая его представляет, защищать свободу [Украина] от ее угнетения?", - завершила свое выступление Каптур.

Ранее влиятельная газета Financial Times в своей редакционной колонке заявила, что Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или олигархов.

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