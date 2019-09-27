 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамая чистая атмосфера среди городов с крупными промпредприятиями в Горишних Плавнях, самая загрязненная в Днипре и Мариуполе - ЦГО

Самая чистая атмосфера среди городов с крупными промпредприятиями в Горишних Плавнях, самая загрязненная в Днипре и Мариуполе - ЦГО


фото: 1news
Город Горишни Плавни (Полтавская область) по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, вновь оказался на последнем месте в январе-июне 2019 года среди 39 городов Украины (в которых рассчитывается индекс)

По данным Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им. Б. Срезневского, среди городов страны с очень высоким уровнем загрязнения в первом полугодии текущего года находились (в порядке снижения) Днипро и Мариуполь, с высоким уровнем загрязнения - Одесса, Николаев, Каменское (бывший Днепродзержинск), Кривой Рог, Херсон, Киев, Луцк, Запорожье, Рубежное, Краматорск и Лисичанск.

"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен по большей части значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - констатируется в исследовании ЦГО.

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии в 2019 года снизился по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с самой высокой ПДК) с 7,6 до 7,1 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения содержимого фенола.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.

Наименее загрязненный воздух в январе-июне 2019 года был в таких городах, как Горишни Плавни (на 39-м месте), Светловодск (38), Измаил (37), Александрия (36) и Харьков (35).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать