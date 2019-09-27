 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты проводят обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса

Российские оккупанты проводят обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса


фото: krymr.org
27 сентября российские силовики проводят обыск в крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в Судаке

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

По информации источника, силовики предоставили постановление, в котором указано провести обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Обыск осуществляют без присутствия адвоката.

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Ильвер Аметов возглавляет региональное подразделение Меджлиса.

Официальной информации российских правоохранительных органов Крыма по поводу обыска, который длится, пока нет.

Это не первый обыск в доме Ильвер Аметова. В мае 2017 года до его дома уже приходили силовики. Тогда задержали сына активиста Амета.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать