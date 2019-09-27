Российские оккупанты проводят обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса

27 сентября, 2019, 15:48

27 сентября российские силовики проводят обыск в крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в Судаке

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

По информации источника, силовики предоставили постановление, в котором указано провести обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Обыск осуществляют без присутствия адвоката.

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Ильвер Аметов возглавляет региональное подразделение Меджлиса.

Официальной информации российских правоохранительных органов Крыма по поводу обыска, который длится, пока нет.

Это не первый обыск в доме Ильвер Аметова. В мае 2017 года до его дома уже приходили силовики. Тогда задержали сына активиста Амета.